"فين الحظر".. القصة الكاملة لفض فرح زوج شقيقة محمد رمضان

وسط انتشار عدوى فيروس كورونا، أقام زوج شقيقة محمد رمضان "حسام حامد" حفل زفافه بكومبوند بمدينة الشيخ زايد وسط الأهل والأقارب.





البداية

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بتنظيم حفل زفافه داخل إحدى الفيلات، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ووجود تجمعات بالمخالفة للقانون والإجراءات الاحترازية المتبعة، ومخالفة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ورصدت أجهزة الأمن بالجيزة إقامة زوج شقيقة الفنان محمد رمضان حفل زفافه داخل كومباوند، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، نطاق قسم شرطة الشيخ زايد ثان.





رواد الفيس بوك

وتداول رواد الفيس بوك تضمنت صور وفيديوهات إقامة حفل زفافه على شقيقة محمد رمضان وكان هناك تعليقات كثيرة من رواد الفيس بوك على مشاهدة الفيديو منها "دول ناس مش عندهم حصانه " " فين حظر الافراح " " هو اتقبض عليهم ولا دفعوا كفالة 500 جنية"





أقوال زوج شقيقة محمد رمضان

قال حسام حامد زوج شقيقة محمد رمضان أن حفل زفاف كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين وبعض الأصدقاء، عنه بعد سداد غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.





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ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة، جرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.











