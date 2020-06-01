بشرى سارة من مجلس الوزراء بشأن أسعار المستشفيات الخاصة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنهم قرروا منذ أسبوعين دخول 320 مستشفى جديدة تعمل كمستشفيات عزل جزئي لفيروس كورونا؛ لأنهم توقعوا أن الأعداد ستتزايد.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا المزيد من القرارات اليوم لاستيعاب أعداد الإصابات بكورونا، لافتًا إلى أنهم عملوا على زيادة خطوط الاستفسارات، وأنه سيكون هناك خط ساخن لكل محافظة وسيكون مزود بأطباء مدربة، مشيرًا إلى أن الرقم 105 يستقبل ملايين المكالمات يوميًا؛ ولذلك لا يستطيع الرد على كافة المكالمات.





وعن أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، قال: "أرقام مبالغ فيها جدًا، ورئيس الوزراء كان حازمًا للغاية في تناول هذا الأمر، وكلف الوزراء بوضع حد أقصى لتكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات، وعلى المستشفيات الراغبة في علاج كورونا يجب أن تلتزم بهذه الأرقام، معلقًا: "لن نرى أرقامًا فلكية في المستشفيات الخاصة مرة أخرى في خلال أيام".



