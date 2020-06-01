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الصين تعلن موعد الانتهاء من لقاح فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:21 ص
أمنية فوزي
قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إنه يوجد 5 أنواع لقاحات لفيروس كورونا في التجارب السريرية الآن في الصين، لافتًا إلى أن إحد اللقاحات دخل في المرحلة الثانية للتجارب السريرية ولا يوجد له أعراض جانبية.

وأضاف "رونج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تجربة اللقاح على ألف متطوع، وأثبت نجاحه وفاعليته، لافتًا إلى أن هناك 3 مراحل من التجارب السريرية، ومن المتوقع دخول هذا اللقاح في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأشار إلى أن اللقاح الصيني لعلاج كورونا أمامه 6 أشهر على الأقل ليصبح جاهزًا للاستخدام، حيث أنه من المتوقع أن يكون أن يتوفر اللقاح في الأسواق في نهاية العالم الجاري أو بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن العلماء أثبتوا أن نسبة نجاحه 99%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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