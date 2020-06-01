الصين تعلن موعد الانتهاء من لقاح فيروس كورونا (فيديو)

قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إنه يوجد 5 أنواع لقاحات لفيروس كورونا في التجارب السريرية الآن في الصين، لافتًا إلى أن إحد اللقاحات دخل في المرحلة الثانية للتجارب السريرية ولا يوجد له أعراض جانبية.





وأضاف "رونج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم تجربة اللقاح على ألف متطوع، وأثبت نجاحه وفاعليته، لافتًا إلى أن هناك 3 مراحل من التجارب السريرية، ومن المتوقع دخول هذا اللقاح في المرحلة الثالثة والأخيرة.





وأشار إلى أن اللقاح الصيني لعلاج كورونا أمامه 6 أشهر على الأقل ليصبح جاهزًا للاستخدام، حيث أنه من المتوقع أن يكون أن يتوفر اللقاح في الأسواق في نهاية العالم الجاري أو بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن العلماء أثبتوا أن نسبة نجاحه 99%.



