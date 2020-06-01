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محمود عمرو ياسين لـ"الفجر الفني": حسن حسني أخبرني بهذا السر قبل وفاته.. وأشاد بدوري في "الفتوة"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
 
أعرب الفنان محمود عمرو ياسين، حفيد النجم الكبير محمود ياسين، عن حبه الشديد للفنان القدير الراحل حسن حسني، والذي كان آخر ظهور له معه في لقاء جمع بينهما منذ أيام.

وقال محمود في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "عندما قابلت الفنان حسن حسني، كان يتمتع بصحة جيدة ذهنيًا وتركيزًا".

وتابع محمود عمرو ياسين، أن الراحل شاهد (الفتوة) وعبر عن حبه الشديد للمسلسل كما أثنى عليه جميل وأعجب بدوره كثيرًا وقام بتشجيعه.

وأضاف: "تحدث معي عن أشياء كان يفعلها أثناء تصوير أعماله، حيث كان دائما يحب أن يظهر الممثل الذي يعمل معه في أفضل صورة حتى يظهر المشهد بشكل جميل، كما قال لي أنه أكثر ممثل في مصر فرش إفيهات لمن أمامه".

وأشار إلى أن الراحل تحدث معه عن التمثيل وكيف أنه يحيي الانسان مهما كان مريضًا، كما أكد له أنه بمجرد وقوفه أمام الكاميرا يجد نفسه صغرت عشرون عامًا.

واختتم قائلاً: "أنا محب لجميع أعمال الفنان حسن حسني منهم يا أنا يا خالتي، وأعشق ببلاوي، وعم بخ في اللمبي، وضبش في غبي منه فيه، حسن حسني بالنسبة لي بعشقه كثيرًا".

يشار إلى أن الفنان حسن حسني توفي يوم السبت الموافق 30 مايو إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله إلي المستشفي وظل في العناية المركزة لمدة 24 ساعة، مما أسفر الأمر علي مفارقته للحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

كما شارك الفنان الراحل أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

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