بعد حفل زفاف شقيقته.. رسالة نارية من لميس الحديدي لمحمد رمضان

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد رمضان بسبب إقامة حفل زفاف شقيقته في ظل انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيًا لأنه ممثل شاطر، وشايفه ناس بتحبه كتير، وهو شايف نفسه نمبر وان، ولكن مشهد زفاف شيقته خاطئ".





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن محمد رمضان قدوة لغيره، ولكنه لم يلتزم بالإجراءات الوقائية، أو التباعد الاجتماعي، معلقة: "محمد رمضان كان بيبوس ويحضن الناس بدون تباعد أو كمامات، ده مشهد مرعب، متابعة: "عيب عليك، علشن تبقى نمبر وان لازم تراعي الناس وتراعي إجراءات الدولة".





واستكملت: "ألف مبروك للعروسة مش عاوزة أنكد عليكي يوم فرحك بس مشهد الفرح سيئ، وإنت بتقول أنك نمبر وان وتردد دايمًا مصطح "ثقة في الله نجاح" لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم، مستكملة: "إذا كنت إنت قررت تقول للناس امشوا من غير كمامات وبتخالف تعليمات الدولة وإجرائتها الاحترازية وإنت عارف أن الدولة ساندتك كتير وهي اللي بتنتج أفلامك ومسلسلاتك وأنت تعلم أنك الأعلى أجرًا، وبعدين تخالف تعليماتهم وتعمل عكسها هل بتقول للناس مش هعمل القواعد وهعمل عكسها لأني مش هتعب لأني نمبر وان، إنت بتفكر إزاي ؟ بتدي للناس رسالة إيه؟ إنت عارف كل حاجه بس بتعمل عكسها".



