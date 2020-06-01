Advertisements
بعد حفل زفاف شقيقته.. رسالة نارية من لميس الحديدي لمحمد رمضان
الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:20 ص
أمنية فوزي
هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد رمضان بسبب إقامة حفل زفاف شقيقته في ظل انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيًا لأنه ممثل شاطر، وشايفه ناس بتحبه كتير، وهو شايف نفسه نمبر وان، ولكن مشهد زفاف شيقته خاطئ".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن محمد رمضان قدوة لغيره، ولكنه لم يلتزم بالإجراءات الوقائية، أو التباعد الاجتماعي، معلقة: "محمد رمضان كان بيبوس ويحضن الناس بدون تباعد أو كمامات، ده مشهد مرعب، متابعة: "عيب عليك، علشن تبقى نمبر وان لازم تراعي الناس وتراعي إجراءات الدولة".
واستكملت: "ألف مبروك للعروسة مش عاوزة أنكد عليكي يوم فرحك بس مشهد الفرح سيئ، وإنت بتقول أنك نمبر وان وتردد دايمًا مصطح "ثقة في الله نجاح" لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم، مستكملة: "إذا كنت إنت قررت تقول للناس امشوا من غير كمامات وبتخالف تعليمات الدولة وإجرائتها الاحترازية وإنت عارف أن الدولة ساندتك كتير وهي اللي بتنتج أفلامك ومسلسلاتك وأنت تعلم أنك الأعلى أجرًا، وبعدين تخالف تعليماتهم وتعمل عكسها هل بتقول للناس مش هعمل القواعد وهعمل عكسها لأني مش هتعب لأني نمبر وان، إنت بتفكر إزاي ؟ بتدي للناس رسالة إيه؟ إنت عارف كل حاجه بس بتعمل عكسها".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا