أمين المستشفيات الجامعية: 80% من مصابي كورونا لا يظهر عليهم أعراض أو تكون خفيفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية ستبدأ في استقبال مصابي كورونا، موضحًا أنه بين كل 100 مصاب بكورونا 80 مصاب ليس لديهم أعراض أو أعراض خفيفة، و10 منهم أعراض متوسطة، و5 أعراض شديدة، و5 منهم يحتاج إلى أجهزة تنفس؛ 20% يحتاجون لرعاية طبية.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن 80% لا يحتاجوا إلى مستشفيات بل يحتاجوا إلى عزل طبي سواء في المنزل أو المدن الجامعية والنزل الشبابية، معلقًا: "الأفضل لهذا المريض أن يظل في البيت".





وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على استشارات طبية عبر 15311 للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن مئات الأطباء من الجامعات يشاركون في الاستشارات الطبية للمواطنين.



