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أمين المستشفيات الجامعية: 80% من مصابي كورونا لا يظهر عليهم أعراض أو تكون خفيفة
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:03 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية ستبدأ في استقبال مصابي كورونا، موضحًا أنه بين كل 100 مصاب بكورونا 80 مصاب ليس لديهم أعراض أو أعراض خفيفة، و10 منهم أعراض متوسطة، و5 أعراض شديدة، و5 منهم يحتاج إلى أجهزة تنفس؛ 20% يحتاجون لرعاية طبية.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن 80% لا يحتاجوا إلى مستشفيات بل يحتاجوا إلى عزل طبي سواء في المنزل أو المدن الجامعية والنزل الشبابية، معلقًا: "الأفضل لهذا المريض أن يظل في البيت".
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على استشارات طبية عبر 15311 للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن مئات الأطباء من الجامعات يشاركون في الاستشارات الطبية للمواطنين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".