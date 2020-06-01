والدة الشهيد علي تروي بطولاته: "قال على جثتي.. ورفض أخذ الإرهابين لحد من زمايله"

قالت والدة البطل الشهيد علي علي السيد الذي استشهد في موقعة البرث خلال العام 2017، أن ابنها نال الشهادة بعدما طلبها 3 مرات، مضيفة، "وهبت ابني لمصر وشعب مصر وأرضها".





وتابعت خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، "ابني البطل بتاعنا.. كل أم متخافش على ولدها وتضحي بدمها ولحمها من أجل الأرض اللي إحنا عايشين عليها".





وأردفت أم الشهيد علي علي، "أنا أم الشهيد على على اللي قال على جثتي ورفض حد من الإرهابين يأخدوا حد من زمايله، وضحى عشان محدش ياخد جثة أيا ممن كانوا معه".





وواصلت، على ابني كان أخ لأحمد المنسي منذ أن دخل الصاعقة ووجد البطل منسى، علي علي طيب فعمل على أن يقربه منه.





واستكملت حديثها عن نجلها بطل كمين البرث، على على عمره ما قال لأحد غير حاضر عمره ما قال لا، والقائد منسي كان بيحيه فوق ما تتصور.





وكانت قد أشادة والدة الشهيد علي علي، بدور الفنان تامر مجدي في تجسيد شخصية ابنها الشهيد البطل في مسلسل الاختيار، مشيرة إلى أنها أوصت ابنها في آخر إجازة له بألا يفرط في زملائه ويدافع عنهم.



