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طبيب يكشف مفاجأة عن فقد حاسة الشم والتذوق وعلاقتها بالكورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:48 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فقد حاسة الشم والتذوق "عامل هسهس للناس"، منوها بأن فقد حاسة الشم والتذوق قد يكون بسبب إصابة فيروسية، وليس له علاقة بفيروس كورونا.
وأشار "آدم"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن فقد حاسة الشم والتذوق بدون وجود أعراض أخرى ليست دليلا على الإصابة بالكورونا، حيث أن فقد هذه الحاسة يجب أن يكون مصاحبا لأعراض أخرى للدلالة على الإصابة بالفيروس.
ونوه بأنه يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا من خلال عينه، موضحا أن قوة الإصابة بالمرض تعتمد على كمية الفيروسات التي تدخل للجسم، لافتا إلى أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر إصابة بالأعراض التنفسية إذا أصابهم الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".