طبيب يكشف مفاجأة عن فقد حاسة الشم والتذوق وعلاقتها بالكورونا

قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فقد حاسة الشم والتذوق "عامل هسهس للناس"، منوها بأن فقد حاسة الشم والتذوق قد يكون بسبب إصابة فيروسية، وليس له علاقة بفيروس كورونا.





وأشار "آدم"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن فقد حاسة الشم والتذوق بدون وجود أعراض أخرى ليست دليلا على الإصابة بالكورونا، حيث أن فقد هذه الحاسة يجب أن يكون مصاحبا لأعراض أخرى للدلالة على الإصابة بالفيروس.





ونوه بأنه يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا من خلال عينه، موضحا أن قوة الإصابة بالمرض تعتمد على كمية الفيروسات التي تدخل للجسم، لافتا إلى أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر إصابة بالأعراض التنفسية إذا أصابهم الفيروس.



