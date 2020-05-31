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شوقي غريب: عمر مرموش يشارك معنا منذ فترة طويلة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:30 م
عمر مرموش
عمر مرموش
علي نبوي
قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة وشارك في الكثير من المباريات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عمر مرموش كان ضمن اللاعبين الذين تواجدوا في معسكرات منتخب مصر الأوليمبي وخاض مباريات ودية كثيرة".

وزاد :"اللاعب في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة".

وتابع :"لم ينضم لقائمة لمنتخب مصر الأوليمبي في البطولة الأفريقية، لأن هناك بعض الأمور قد حدثت واخترنا ٢١ لاعبًا لم يكن هو من بينهم".

وأشار :"جميع لاعبو المنتخب الأوليمبي ملكًا للمنتخب الأول، ونحن معتادين على أن الفريق الأول له الأولوية في كل شيء".

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