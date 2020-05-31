بيطري البحر الأحمر: تعقيم المصالح الحكومية تزامناً مع بدء العمل

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أعلن الدكتور فتحي سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تجرى عمليات التطهير والتعقيم بجانب اعمال المديرية من التحصينات والتفتيش ومتابعة المجازر وذلك طبقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة من تطهير وتعقيم لجميع الأماكن الحيوية والعامة.





وأضاف سلمى في تصريح خاص إلى "الفجر" أن هناك فرق التعقيم والتطهير قامت بتعقيم وتطهير جميع الأماكن الحكومية وغير الحكومية ما بين مصالح حكومية وأسواق ومحلات تجارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، خاصةً بعد إنتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك وعودة العاملين للعمل.





وأشار مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر أن فرق التطهير عقمت عدد كبير من المنشأت العامة مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل محكمة لعمليات التطهير والتعقيم التى من شأنها أن تستمر طوال فترة مواجهة فيروس كورونا المستجدة، وذلك لتخفيف الحمل الفيروسي وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجدة.



وناشد مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، المواطنين بضرورة الإلتزام بالطرق الوقائية اللازمة من ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لعبور تلك المرحلة الصعبة التى يشهدها العالم.







آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.