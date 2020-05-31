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مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   

الأحد 31/مايو/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
محمد طه
وصلت  الي مطار مرسي علم الدولي، رحلتين  طيران قادمين  من   الكويت  عبر شركة إير كايرو  وعلى متنهم    351  راكب  من المصريين العالقين في بالكويت  وذلك، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور  تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،  أن فرق من الحجر الصحى والطب الوقائى بمطار مرسي علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبى وسحب عينات منهم وإرسالها الي المعامل المركزية للتأكد من خولهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ علي سلامة المواطنين العائدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين  استثنائتين  على متنهم 351 مصري من العالقين بالكويت (صور)   

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