هل طلب كارتيرون ضم مهاجم الأهلي؟ الزمالك يرد

أجاب حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي.





عضو مجلس إدارة النادي الأبيض قال في تصريحات إذاعية كارتيرون لم يعرض علينا التعاقد مع المهاجم المغربي، ولم يطلب ضمه.





وتابع بأن أزارو لن يرحل من النادي الأهلي، وقدم مستوى مميز في الدوري السعودي.













أقرأ أيضا.. حمدي النقاز: مرتضى منصور يتعامل مع الزمالك أنه ملكه الخاص

علي

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض يتعامل مع النادي على أنه ملكه الخاص.





وتابع في تصريحات عبر قناة الحوار التونسي بأن رئيس الزمالك يتحكم في كل شيء داخل النادي الذي من المفترض أن يكون ملك جماهيره.





وزاد اللاعب التونسي بأنه تسبب له في أزمة بتونس مع أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في تونس بعدما تحدث عنه.





وأشار إلى أنه عندما قام مقدم البرامج الساخر ميجالو بالحديث عن مرتضى منصور استدعاني الأخير وطلب مني توضيح ما قاله وأكدت له بأن هذا الإعلامي محبوب في تونس ويقدم برامج ساخرة.





وأردف بأن هناك عددًا من الصحفين أشاروا إلى مرتضى منصور بأن مقدم البرامج سخر منه وهو ما دفعه لتسجيل فيديو يقوم فيه بالهجوم على ميجالو.





وأكمل حديثه بأن مقدم البرامج التونسي الساخر قال لي بأن مرتضى منصور أبلغه بأنني من قمت بنقل الكلام له وقمت بالاعتذار له، وطلبت بعد ذلك من رئيس الزمالك إبعادي عن مثل هذه الأمور.