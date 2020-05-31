بعد إصابتها بالكورونا.. لأول مرة إلهام نمر تحكي تفاصيل إصابتها !

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طمأن الإعلامي وائل الإبراشي الجمهور على الإعلامية إلهام نمر المصابة بفيروس كورونا، وتحدثت معه "نمر" وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية.



وقالت الإعلامية إلهام نمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذي كان منذ أسبوع حيث شعرت بإرتفاع في درجة الحرارة التي كانت 37.3،مما أدى إلى شكها في إصابتها بالكورونا وقامت بإلتزام الحجر المنزلي.



وقامت "نمر" بإجراء مكالمة هاتفية مع إحدى الطبيبات في مستشفى حميات العباسية واليت نصحتها بأن تعتبر ارتفاع درجة الحرارة كورونا إن لم يثبت العكس، ولاحظت "نمر" ارتفاع درجة حرارتها أكثر إلى 38 في نفس الليلة التي التزمت فيها بالحجر المنزلي، وقامت بعمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا والذي أثبت إيجابية حالتها.



وأوضحت إلهام نمر أنها تلتزم بالعلاج من داخل الحجر المنزلي، وتنفصل تمام عن عائلتها حيث تقوم بالحديث معهم من خلال مكالمة الفيديو، ويقومو بإعطائها الطعام خلف باب غرفتها للوقاية من الإصابة من هذا الفيروس.