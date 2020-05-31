Advertisements

بعد إصابتها بالكورونا.. لأول مرة إلهام نمر تحكي تفاصيل إصابتها !

الأحد 31/مايو/2020 - 11:06 م
إلهام نمر
إلهام نمر
مي مرسي
طمأن الإعلامي وائل الإبراشي الجمهور على الإعلامية إلهام نمر المصابة بفيروس كورونا، وتحدثت معه "نمر" وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت الإعلامية إلهام نمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذي كان منذ أسبوع حيث شعرت بإرتفاع في درجة الحرارة التي كانت 37.3،مما أدى إلى شكها في إصابتها بالكورونا وقامت بإلتزام الحجر المنزلي.

وقامت "نمر" بإجراء مكالمة هاتفية مع إحدى الطبيبات في مستشفى حميات العباسية واليت نصحتها بأن تعتبر ارتفاع درجة الحرارة كورونا إن لم يثبت العكس، ولاحظت "نمر" ارتفاع درجة حرارتها أكثر إلى 38 في نفس الليلة التي التزمت فيها بالحجر المنزلي، وقامت بعمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا والذي أثبت إيجابية حالتها.

وأوضحت إلهام نمر أنها تلتزم بالعلاج من داخل الحجر المنزلي، وتنفصل تمام عن عائلتها حيث تقوم بالحديث معهم من خلال مكالمة الفيديو، ويقومو بإعطائها الطعام خلف باب غرفتها للوقاية من الإصابة من هذا الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى حميات العباسية كورونا الفجر الصحىة إلهام نمر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ ساعة و نصف

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 3 ساعات

"طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تعلن موعد اتخاذ قرار بشأن فتح المساجد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مرتضى منصور: الكاف يساند الزمالك في أزمة لقب نادي القرن

منذ ساعة الا ربع

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

سفيرنا بالصين يكشف حقيقة إصابة مواطنين مصريين بفيروس "كورونا"

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. لجين عضاضة تتصدر تريند "جوجل"

عاجل.. محافظة كفرالشيخ تنفي تأكيد إصابة مواطن بالكورونا: مجرد اشتباه ولم نتأكد

طبيب الزمالك يطمئن على نجم الفريق السابق بعد شائعة إصابته بـ"كورونا"

هالة زايد: نتعامل مع أي حالة برد على أنها "كورونا" إلى أن يثبت العكس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين