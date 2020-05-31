تعليق ناري لـ أحمد موسى على التجمعات بحفل زفاف شقيقة محمد رمضان .. فيديو

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علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لاحتفال الفنان محمد رمضان بفرح شقيقته، قائلا: "في الأول وقبل ما نعلق هنقول مبروك للعروسين وربنا يتمم لهم على خير ويسعد الجميعط.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، «كنت أتمنى ألا يحدث هذا المنظر أو أن يرتدي الجميع كمامات.



وأضاف موسى، أنه يحب محمد رمضان على المستوى الشخصي ومن يحبه ويرتكب فعل خطأ يجب أن ينبهه موضحا، أن الفرح كان يجب ألا يزيد عن 10 أشخاص.



وأردف موسى، "اللي عملته يا محمد مكانش ينفع، بهذا المنظر نأذى بلدنا، المشاركين في الفرح متجمعين ولم يرتدي أيا منهم كمامة، يا محمد رمضان خاف على نفسك وأمك وأختك والمعازيم ".



واختتم موسى تعليقه قائلا: أتمنى أن يخرج محمد رمضان ويوجه رسالة للرأي العام، مردفا لو شخص واحد من الحضور مصاب بكورونا فهذا يعني إصابة جميع الحاضرين.



أثار حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان، إيمان بإحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي غضبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر محمد رمضان في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يلتقط صورا تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، دون ارتداء الكمامات أو حدوث أي تباعد اجتماعي بين المتواجدين وفي ظل عدد كبير من المدعوين دون أي تدابير احترازية، مما أثار استغراب العديد من المتابعين، الذين تساءلوا عن كيفية إقامة هذا الحفل في ظل منع الدولة لإقامة حفلات الزفاف بتواجد عدد كبير من المواطنين، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.



وكانت إيمان شقيقة محمد رمضان، قد شاركت مؤخرا صورا من عقد قرانها على عريسها حسام حامد عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي.



