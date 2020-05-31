Advertisements

تعليق ناري لـ أحمد موسى على التجمعات بحفل زفاف شقيقة محمد رمضان .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:41 م
محمد رمضان
محمد رمضان
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لاحتفال الفنان محمد رمضان بفرح شقيقته، قائلا: "في الأول وقبل ما نعلق هنقول مبروك للعروسين وربنا يتمم لهم على خير ويسعد الجميعط.
وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، «كنت أتمنى ألا يحدث هذا المنظر أو أن يرتدي الجميع كمامات.

وأضاف موسى، أنه يحب محمد رمضان على المستوى الشخصي ومن يحبه ويرتكب فعل خطأ يجب أن ينبهه موضحا، أن الفرح كان يجب ألا يزيد عن 10 أشخاص.

وأردف موسى، "اللي عملته يا محمد مكانش ينفع، بهذا المنظر نأذى بلدنا، المشاركين في الفرح متجمعين ولم يرتدي أيا منهم كمامة، يا محمد رمضان خاف على نفسك وأمك وأختك والمعازيم ".

واختتم موسى تعليقه قائلا: أتمنى أن يخرج محمد رمضان ويوجه رسالة للرأي العام، مردفا لو شخص واحد من الحضور مصاب بكورونا فهذا يعني إصابة جميع الحاضرين.

أثار حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان، إيمان بإحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي غضبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يلتقط صورا تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، دون ارتداء الكمامات أو حدوث أي تباعد اجتماعي بين المتواجدين وفي ظل عدد كبير من المدعوين دون أي تدابير احترازية، مما أثار استغراب العديد من المتابعين، الذين تساءلوا عن كيفية إقامة هذا الحفل في ظل منع الدولة لإقامة حفلات الزفاف بتواجد عدد كبير من المواطنين، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت إيمان شقيقة محمد رمضان، قد شاركت مؤخرا صورا من عقد قرانها على عريسها حسام حامد عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تعلن موعد اتخاذ قرار بشأن فتح المساجد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور: الكاف يساند الزمالك في أزمة لقب نادي القرن

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ ساعتين و 32 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين