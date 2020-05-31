84 عاما.. رحلة حمل خلالها الإعلاميون هموم الوطن وقضاياه (فيديو)

حمل الإعلاميون هموم الوطن وقضاياه لمدة 84 عاما ومازالوا ينشرون الوعي ويدعمون الناس، وحملوا على عاتقهم مهمة نشر الوعي والترفيه والتثقيف، وأصبحوا جزءا من حياة الناس اليوميه.





تفاصيل لاحتفال بيوم الإذاعة المصرية









وفي 31 مايو من كل عام يحتفل الإعلاميون بعيدهم، وهو يوم افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934، وبدأت الإذاعة المصرية الحكومية بثها الأول في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 31 مايو، حين اخترقت الأثير لأول مرة عبارة " هنا القاهرة"، بكل ما تثيره في النفس من فخر واعتزاز.





وبدأ الاحتفال بعيد الإعلاميين عام 1984 لتكريم الرواد والمتميزين، ووكان تقليدا ان يضاف في كل عام انجاز جديد لمنظومة الاعلام الوطني المصري.





وشهدت الفترة من 23 يوليو 1952 حتى أول أبريل 1981 التوسع في الخدمات الإذاعية شكلا ومضمونا.





وتولى سعيد باشا لطفي أول رئيس للإذاعة المصرية من عام 1934 حتى 1947، ثم جاء محمد بك قاسم من 1947 حتى عام 1950، مرورا بـ محمد حسني بك نجيب وعبد الحميد فهمي الحديدي ومحمد محمود شعبان وصفية زكي المهندس وفهمى عمر و أمين بسيوني و حلمي مصطفي البلك و فاروق شوشة و حمدي الكنيسي وعمر بطيشة و إيناس جوهر و انتصار شلبي و إسماعيل الششتاوي و عادل مصطفى و عبد الرحمن رشاد ثم نادية مبروك





أول بث تلفزيوني مصري





وفي السابعة من مساء يوم 21 يوليو 1960 كان أول بث تلفزيوني مصري، وبدأ الإرسال بالاحتفالات بثورة يوليو.





وتعود بدايات فكرة إنشاء تليفزيون مصري إلى العام 1947، ولكن أُحبط المشروع وتأجل تنفيذه حتى عام 1951

وفي هذه الأثناء أجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون أول تجربة للإرسال في مصر، وذلك لتصوير المهرجانات التي أقيمت بمناسبة الزواج الثاني للملك فاروق عن طريق محطة إرسال.













وفي عام 1954 تقدم الصاغ صلاح سالم بمشروع إلى الرئيس جمال عبد الناصر لإنشاء إذاعة جديدة ومحطة تليفزيونية فوق جبل المقطم ووافق الرئيس عبد الناصر فورا على المشروع.





وبدأ الإرسال في 21 يوليو عام 1960 بعد صدور تعليمات من القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من هذا الإنجاز قبل مرور شهر يوليو وإتاحة الفرصة لإجراء البروفات الهندسية الخاصة بالاستوديوهات على مسرح قصر عابدين.





وفي عام 1973 بدا التليفزيون المصري اضخم عمليه لتجديد أجهزة الإرسال، وفي 1978 تم توصيل القناتين الأولى والثانيه.





فترة الثمانينيات.. تطور التلفزيون المصري





ومع بداية الثمانينيات شهد التليفزيون المصرى تطورات عديدة فى أكثر من مجال، وفي 1994 انطلق البث التجريبي للقناه السادسة لوسط الدلتا ومقرها طنطا كما بدأ إرسال القناة السابعة ومقرها المنيا وفي 1996 تم افتتاح القناة الثامنة ومقرها في اسوان، إضافة إلى القنوات الفضائية التي بدأ بثها في 1990، وكانت القناة الفضائية المصرية الأولى أول قناه فضائية عربية حكومية





ومع عيد الاعلام والاعلاميين عام ‏2004‏ أضيف إلي مقومات الاعلام المصري بل والعربي عامة مرافق انتاجية جديدة ومقومات تخدم الانتاج الدرامي والبرامجي بأحدث النظم.



