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لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
سمر حسن
كشفت وزارة الصحة، عن إجمالي حالات الإصابة بكورونا المسجلة في مصر حتى الأحد، 24985 حالة منهم 6037 حالة شفيت، و959 حالة وفاة، بعد تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة، بجانب وفاة 46 حالة جديدة، وكشفت وزارة الصحة، بلوغ محافظة القاهرة، المرتبة الأولى في أعداد المصابين ثم تليها محافظة الجيزة.

القاهرة والجيزة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات بلغ 24985 على مستوى محافظات الجمهورية، وكشف رسم بياني، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، عن نسب الإصابات بالمحافظات.

وتحتل محافظة القاهرة، المرتبة الأولى، في نسب الإصابات من عدد المصابين في مصر بحوالي 7000 مصاب، تأتي محافظة الجيزة بالمرتبة الثانية حوالي 3000 إصابة يليها محافظة القليوبية 2000 إصابة بفيروس كورونا.

واحتلت محافظة المنوفية المرتبة الرابعة، بالمحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا، 2000 إصابة، ثم محافظة الفيوم، يليها المحافظة السادسة فهى محافظة الإسكندرية والتي سجلت 1000 إصابة بفيروس كورونا.

أكبر المدن 
ولعل من أسباب التي جعلت القاهرة، أعلى المدن المصرية في عدد المصابين 7000 مصاب، هي كون القاهرة مدنية المليونية وأكبر المدن في مصر من حيث عدد السكان حيث تصدرت محافظة القاهرة، قائمة سكان مصر بنحو 10 مليون نسمة، وذلك بعد وصول عدد سكان مصر إلى 99 مليون نسمة، بزيادة مليون مولود جدد فى فترة أقل من 8 أشهر.

وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا 3000 حالة وعدد سكان 8.991 مليون نسمة، يعتبر ارتفاع عدد السكان والازدحام أحد العوامل التي تساهم في تفشي الفيروس، وخاصة أن القاهرة والجيزة يعتبران عاصمة مصر ويوجد بهما كافة المصالح الحيوية.

وتسعى محافظة القاهرة لمحاولة سيطرة علي فيروس كورونا، حيث عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية اجتماع مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا، وناقش فوزي خلال الإجتماع كيفية تنفيذ حملة لتطهير وتعقيم شوارع أحياء المنطقة الشمالية لمنع انتشار فيروس كورونا، حضر الاجتماع اللواء هشام عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، وأشرف السيد رئيس حي الساحل.

إجازة العيد 
وساهمت إجارة عيد الفطر المبارك التي امتدت لمدة أسبوع في رفع عدد الاصابات بسبب الزيارات العائلية وعدم التزام بالاجراءات التباعد الاجتماعي، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: لا تزال المؤسسات الطبية قادرة على تقديم الخدمة.

وأضاف "عوض"، أننا في البداية كنا نعزل كل الإصابات، ونرصد المخالطين يوميًا، موضحا أن الحالات زادت والانتشار أصبح عائليا بسبب زيارات رمضان وعيد الفطر، أن بروتوكول العلاج والعزل المنزلي للحالات البسيطة.

وناشد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بالاستجابة للوقاية من فيروس، ومتابعة النصائح الصحية تجنبا لأعراض موضحا أننا لا نقلق من زيادة الحالات ولكن من الانتشار، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت أرقام للاستفسارات.

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