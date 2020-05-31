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الإعلامية آية عبدالرحمن تتصدر "ترند" جوجل عقب إعلان إصابتها بـ "كورونا"

الأحد 31/مايو/2020 - 09:58 م
آية عبدالرحمن
آية عبدالرحمن
آية عبدالرحمن، اتسعت رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، مخلفًا وراءه المزيد من القنلى والمصابين، في ظل تسارع دولي من أجل الوصول إلى لقاح فعال وناجح للقضاء على هذه الجائحة والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع.

إصابة آية عبدالرحمن بكورونا

وتصدرت الإعلامية آية عبد الرحمن اليوم الأحد الموافق الـ31 من مايو 2020 "ترند" محرك البحث جوجل عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتدخل سجلاته وتلحق من أصيبوا من نجوم الفن والإعلام والرياضة وجميع الهيئات بمختلف الفئات والمناصب.

الإعلامية آية عبدالرحمن

وكشفت آية عبدالرحمن عن إصابته بفيروس كورونا اليوم، من خلال حسابها الرسمي عب "فيس بوك" مطالبةً كافة محبيها وجمهورها بالدعاء لها من أجل الشفاء وتخطي هذه المحنة الصعبة.

آية عبدالرحمن تؤكد إصابتها

وقال الإعلامية آية عبدالرحمن في منشورها على "فيس بوك": "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. يارب كلكم تدعولي.. ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

تفاؤل آية عبدالرحمن

وتفاءلت آية عبدالرحمن بشأن عودتها لحياتها الطبيعية مجددا بعد شفائها، حيث استطردت خلال منشورها عبر "فيس بوك" قائلةً: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

التعاطف مع آية عبدالرحمن

ولاقت المذيعة آية عبدالرحمن تعاطفًا واهتمامًا كبيرًا من أصدقائها المقربين وكذلك أصحاب مهنتها وعلى رأسهم أحمد موسى الذي تمنى لها الشفاء العاجل، إلى جانب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حالات كورونا اليوم في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

الحالات التي تم خروجها

وقالت "الصحة" في بيانها الصادر اليوم، إنه تم خروج 344  حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

عدد الحالات التي تحولت نتائجها إلى سلبية

وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ6037 متعافيًا، بحسب بيان الوزارة.




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