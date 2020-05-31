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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

الأحد 31/مايو/2020 - 09:55 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
قرر المستشار تركي آل الشيخ مالك رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني وبيراميدز السابق التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد زكريا سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونشر المحامي محمد حمودة فيديو له قال فيه :"كلفني معال المستشار تركي آل الشيخ بالتقدم ببلاغ إلى معالي النائب العام المصري ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة  النادي الأهلي عما بدر منه من ألفاظ خارجه عن الأداب العامة وتمس الشرف والنزاهة الخاصة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ".

وتابع :"كما كلفني أيضا بأن أتبع هذه البلاغات حتى يعاقب مرتكبها محمد سراج بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات المصري والتي هي الحبس والغرامة بما يمس الشرف بالجرائم الخاصة".

وزاد :"وإنني أقول أن هذه الأفعال لا تمثل النادي الأهلي وإنني أعلم بأن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يقبل مثل هذه الأقوال ولا تمثل جمهور النادي الأهلي ولا تمثل المصريين وإنما تمثل شخص مرتبكها والذي سينال منه القانون المصري والقضاء المصري بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. شكرًا".


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وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، والسابق لبيراميدز، رسالة قوية عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك.

آل الشيخ كتب قائلا :"مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون".


وألمح آل الشيخ في هذه الرسالة إلى اللجوء للقضاء ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد المناوشات التي نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

 
الجدير بالذكر أن آل الشيخ دخل في صدام خلال الأيام الماضية مع إدارة النادي الأهلي بسبب عدم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الفريق الأحمر

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