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"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي
الأحد 31/مايو/2020 - 10:06 م
مي مرسي
ذكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني من أزمة نفسية بسبب الهجوم الحادث ضد الفنانين بعد وفاة الفنان حسن حسني وما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.
وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،أنه يوجد عدد كبير من الناس يقومو بإنتقاد الفنانين أثناء جلوسهم في منازلهم وطالب هؤلاء الناس بعد الإنتقاد لأنهم لا يعلمون شئ.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي العلاج
وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،أنه يوجد عدد كبير من الناس يقومو بإنتقاد الفنانين أثناء جلوسهم في منازلهم وطالب هؤلاء الناس بعد الإنتقاد لأنهم لا يعلمون شئ.
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي العلاج
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