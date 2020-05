شاهد..تسجيل صوتي للفنان حسن حسني لم ينشر

View this post on Instagram

وداعا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم #المصري #حسن_حسني الذي توفي عن عمر 89 عاما اثر أزمة قلبية مفاجئة.. رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج #يونس_قطيفان .. ادعوا له بالرحمة .. انا لله وانا اليه راجعون. #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt #uae #abudhabi #الامارات #ابوظبي