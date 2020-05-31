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شاهد..تسجيل صوتي للفنان حسن حسني لم ينشر
الأحد 31/مايو/2020 - 09:33 م
مي مرسي
شارك الإعلامي ربيع هنيدي مقطع صوتي للفنان الراحل حسن حسني بعد وفاته، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكان الفنان حسن حسني يتحدث في هذا المقطع الصوتي عن الشعب الإماراتي وعلق "هنيدي" على هذا المقطع قائلا "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب.. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".
وتابع قائلا "رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الفنان حسن حسني توفى أمس، عقب تعرضه لأزمة قلبية نقل عقبها إلى المستشفى
وكان الفنان حسن حسني يتحدث في هذا المقطع الصوتي عن الشعب الإماراتي وعلق "هنيدي" على هذا المقطع قائلا "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب.. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".
وتابع قائلا "رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الفنان حسن حسني توفى أمس، عقب تعرضه لأزمة قلبية نقل عقبها إلى المستشفى
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وداعا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم #المصري #حسن_حسني الذي توفي عن عمر 89 عاما اثر أزمة قلبية مفاجئة.. رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج #يونس_قطيفان .. ادعوا له بالرحمة .. انا لله وانا اليه راجعون. #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt #uae #abudhabi #الامارات #ابوظبي
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