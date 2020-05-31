Advertisements

شاهد..تسجيل صوتي للفنان حسن حسني لم ينشر

الأحد 31/مايو/2020 - 09:33 م
حسن حسني
حسن حسني
مي مرسي
شارك الإعلامي ربيع هنيدي مقطع صوتي للفنان الراحل حسن حسني بعد وفاته، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الفنان حسن حسني يتحدث في هذا المقطع الصوتي عن الشعب الإماراتي وعلق "هنيدي" على هذا المقطع قائلا "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب.. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي ‏توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".


وتابع قائلا "رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج ‏يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنان حسن حسني توفى أمس، عقب تعرضه لأزمة قلبية نقل عقبها إلى المستشفى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسن حسنى الفجر الراحل حسن حسني أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

منذ ساعة

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ويوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب"

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير ينعى الراحل محمد نجم

عاجل.. أول تعليق من محمد هنيدي على وفاة الفنان الكبير حسن حسني

مصطفى قمر ناعيا وفاة النجم حسن حسني: "فنان عظيم لن يتكرر"

"وداعا صانع البهجة".. ياسر جلال ينعى وفاة النجم حسن حسني

أحمد خالد صالح ينعى وفاة النجم حسن حسني

وداعا حسن حسني .. إسلام جمال ناعيا النجم حسن حسني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين