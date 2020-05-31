شاهد..تسجيل صوتي للفنان حسن حسني لم ينشر

شارك الإعلامي ربيع هنيدي مقطع صوتي للفنان الراحل حسن حسني بعد وفاته، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكان الفنان حسن حسني يتحدث في هذا المقطع الصوتي عن الشعب الإماراتي وعلق "هنيدي" على هذا المقطع قائلا "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب.. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي ‏توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".وتابع قائلا "رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج ‏يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".يذكر أن الفنان حسن حسني توفى أمس، عقب تعرضه لأزمة قلبية نقل عقبها إلى المستشفى