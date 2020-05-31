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زوجة المخرج سعيد الماروق تعلن انفصالهما

الأحد 31/مايو/2020 - 09:29 م
سعد الماروق
سعد الماروق
لمياء علي


أعلنت السيدة جيهان متروك زوجة المخرج سعيد الماروق انفصالهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت قائلة: بكل محبة واحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدّمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار.

وأضافت: متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي، وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة.

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