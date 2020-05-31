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نقيب الممثلين يعلق على عدم حضور النجوم لجنازة حسن حسني (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 10:43 م
حسن حسني
حسن حسني
كـسـاب أحـمـد
عقب أشرف زكي، نقيب الممثلين، على عدم حضور أي فنان جنازة الفنان الراحل حسن حسني، قائلاُ: "أبطال الكيبورد الذين يهاجمون الفنان يا ريتهم نزلوا وقدموا التعزية".

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قام بالذهاب إلى الكثير من الجنازات لبعض الشخصيات المشهورة، ولم يحضر فيها الكثير، معقبًا: "ياما حضرنا جنازات وياما شوفنا، وبقول للي شايفين نفسهم أوصياء على الفنانين، أرجوكم شوفوا حد غير الفنانين".


تصدر مصطلح "آخر أعمال حسن حسني" تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 3152020، وهذا بعدما رحل القدير حسن حسني عن عالمنا عن عمر ناهز الـ89 عاما، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة لعدة أيام في إحدى المستشفيات حتى وفاته.

ويعتبر آخر عمل فني للفنان الراحل حسن حسني في رمضان الماضي في مسلسل سلطانة المعز مع الفنانة غادة عبد الرازق، حبث نشرت صورة من العمل تجمعهما عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة قائلة "الله يرحمك يا فنان ياعظيم يا محترم حسن حسنى وكان لي الشرف الحمد لله أن يكون أخر عمل لك مسلسل سلطانة المعز معانا في رمضان".

وأضافت "نورتنا فية وزدتنا شرف هتفضل الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا وانا لله وانا اليه راجعون الجنة باْذن الله ونعيمها".

ومن جهته، كشف هشام حسن، نجل الفنان الراحل حسن حسني، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، قائلا إن حالته الصحية كانت على ما يرام حتى قبل وفاته بيومين، وشعر في أيام العيد بألم في الصدر، فأسرعوا به إلى المستشفى، إذ تم اكتشاف جلطة في القلب، رغم أنه لم يشتكِ من قلبه قبل ذلك.

ورحل الفنان القدير حسن حسني في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، تاركا بصمة لا تنسى في قلوب محبيه ومعجبيه.

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