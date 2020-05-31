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هاتريك سانشو يقود دورتموند لاكتساح بادربورن بسداسية في الدوري الألماني

الأحد 31/مايو/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كاسحا على نظيره بادربورن بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني.

 

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول رغم محاولات الفريقين المتعددة.

 

وافتتح ثورجان هازارد الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 54 و بعد ثلاثة دقائق فقط تمكن سانشو من تسجيل الهدف الثاني.

 

وأحرز بادربورن هدفه الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عبر أويي هونيميير، لكن سانشو أعاد الأمور لنصابها بهدف جديد في الدقيقة 74.

 

و أحرز المغربي أشرف حكيمي الهدف الرابع في الدقيقة 85، و بعد 4 دقائق فقط أكمل شميلزر الخماسية للضيوف.

 

و وقع سانشو على الهاتريك الشخصي مدوناً الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 90.

 

بهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده من النقاط للرقم 60 في وصافة ترتيب الجدول بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

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