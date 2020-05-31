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إصابة مذيع نغم اف إم عمرو صلاح بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
أصيب مذيع "نغم FM" عمرو صلاح بفيروس كورونا، وذلك بعدما تأكد من إيجابية التحليلات التي خضع إليها.


وكان أعلن هيثم الفيل، أحد أصدقاء عمرو صلاح، "عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح ...عمرو بالنسبه لى مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين .عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي و التيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا ..صدقت موهبته من اول لحظة".

وأضاف ، " عمرو الجدعنة و الاخلاص و المحبة في الشغل و بره الشغل عمرو واحد من المخلصين القليلين اللي بيعترف بفضل أي حد ومساعدة أي حد ليه نوعيه عمرو دي ما بقتش موجودة كتير أي حد حب برامجنا الحكم بعد المزاولة و الجاسوس و المافيا أكيد عارف عمرو صلاح وعمرو من أشطر مذيعين نغم أف أم كمان دلوقتي".


وتابع" هتقوم منها يا عمرو إن شاءالله بالسلامة ...كورونا و بتاع إيه...قوم منها عشان نعمل حاجة جديدة إن شاء الله. ربنا يحفظك يا عمرو و يحرسك بعنايته و شكرا يا أحمد محسن إنك عرفتني على طول عشان أكيد في ناس كتير بتحب عمرو و لما تعرف هدعيله".

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