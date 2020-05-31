الأوقاف تطرح كمامة قماشية بـ 8 جنيهات (فيديو)







وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أعلن الدكتور شريف أحمد، رئيس شركة إدارة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، عن تصنيع كمامات لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أن الشركة تمتلك منافذ بيع ستعرض كمامات قطنية.وقال "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الشركة تبيع أيضا بالجملة لبعض الصيدليات والأماكن التي تبيع بالتجزئة، مشيرا إلى أن الشركة بدأت إنتاج الكمامة القماش اليوم.وأوضح رئيس شركة إدارة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف أن الشركة تنتج كمامة قطن ذات الطبقتين وأخرى 3 طبقات الوسطي بها فلتر، موضحا أن سعر الكمامة الطبقتين بالجملة يصل إلى 5 جنيهات، بينما يصل سعر الكمامة ذات الطبقات الثلاث إلى 8 جنيهات.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.