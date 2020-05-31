مانشستر يونايتد يسعى لخطف هدف ليفربول

صرح الصحفي الإيطالي نيكولو تشيكاريني إن مانشستر يونايتد "دائمًا في السباق" من أجل ضم قلب نابولي كاليدو كوليبالي.





تزايدت التكهنات المحيطة بمستقبل كوليبالي في الأسابيع الأخيرة ، مع ارتباط ليفربول وتوتنهام هوتسبر ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي بتوقيعه.





يعتقد أيضًا أن مانشستر سيتي يدرس نهجًا صيفيًا لـكوليبالي صاحب ال 28 عامًا ، والذي يُزعم أنه سيسمح له بمغادرة نابولي قبل موسم 2020-21 بالسعر المناسب.





زعم تشيكاريني أنه على الرغم من الاهتمام من مكان آخر ، فإن فريق مانشستر يونايتد سيكون في صفقة اللاعب السنغالي الدولي إذا كان يبحث عن صفقات جديدة في الانتقالات القادمة.





وقال سيكاريني لتوتومركاتويب: "كوليبالي كان واضحا منذ بعض الوقت، يقيمه نابولي بمبلغ 100 مليون يورو (90 مليون جنيه استرليني)".





وتابع: "بالنسبة له ، يمكن تحقيق مستقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد دائمًا في السباق ، لكن ليفربول وتوتنهام انضموا أيضًا مؤخرًا."





يذكر أن ظهر كاليدو كوليبالي في 233 مباراة مع ناديه نابولي الإيطالي منذ وصوله من جينك في 2014





أقرأ أيضا.. مؤشر جديد على اقتراب تيمو فيرنر من ليفربول





ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت، عن وجود مؤشر جديد نحو اقتراب المهاجم الدولي الألماني "تيمو فيرنر" لاعب نادي "لايبزج" الألماني من نادي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى ليفربول لتدعيم خط هجومه خلال الموسم القادم، بضم المهاجم المتألق صاحب الـ24 عاماً خلال الصيف القادم.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، فإن فيرنر قرر الرحيل عن نادي لايبزج بنهاية الموسم الجاري.





وأكدت الصحيفة، أن فيرنر أخبر الإدارة برغبته في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل، مكتفياً بالفترة التي قضاها بين جنبات النادي.





وأضافت الصحيفة، أن كبار أندية أوروبا مهتمة بخدمات فيرنر خلال الفترة المقبلة، على رأسها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، وأتليتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.





وكانت تقارير صحفية، قد أشارت لرغبة فيرنر في الإنضمام لنادي ليفربول خلا الفترة المقبلة، في ظل إعجابه بمواطنه "يورجن كلوب" مدرب الفريق.





كما يحاول الألماني "أنطونيو روديجير" مدافع تشيلسي في إقناع مواطنه بالنإنضمام للبلوز خلال الصيف القادم.





ويمتلك فيرنر شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 60 مليون يورو، ساري المفعول حتى منتصف يوليو المقبل.



