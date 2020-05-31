Advertisements

15 % تراجع بالعجز التجاري الأردني بالربع الأول

الأحد 31/مايو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
 انخفض العجز التجاري الأردني خلال الربع الأول من عام 2020، ليبلغ 2ر1627 مليون دينار، ما نسبته 3ر15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن اليوم الأحد، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3ر2 بالمئة، حيث بلغت 2ر1373 مليون دينار مقارنة في ذات من العام الماضي. وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمئة، حيث بلغت حوالي 3ر1193 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 8ر22 بالمئة، حيث بلغت 9ر178 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة لذات الفترة من العام الماضي. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4ر3000 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 1ر8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 8ر45 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية1ر41 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره7ر4 نقطة مئوية. اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4ر340 مليون دينار خلال شهر آذار الماضي مقابل6ر385 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره7ر11 بالمئة. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الاحصاءات العجز التجاري الأردني الصادرات والواردات 627

أخبار تهمك

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بكورونا".. تعرف على الخطاب الذى دار بين آية عبد الرحمن وبين السيسى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

رد رسمي.. الزمالك يهدد كهربا من جديد

منذ أقل من ساعتين

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

منذ حوالي 7 ساعات

العروض الخليجية تنهال على صالح جمعة واللاعب يحدد شرط الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. أزارو يستقر على وجهته القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

الصحة: 15 ألف إصابة بفيروس كورونا في 6 محافظات فقط

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

115 % ارتفاع قفائض الميزان التجاري للكويت في يونيو الماضي

186.4 % ارتفاع فائض الميزان التجاري بالكويت خلال يوليو

3.7 % تراجع فى عجز الميزان التجاري الأردنى خلال ثمانية اشهر

الأردن: 26.9 مليون دينار صافي الاستثمار الاجنبي الشهر الماضي

2.6 % تراجع في الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الاوروبي بالثلث الاول

"التجارة والصناعة": 2.3 % زيادة في الصادرات وانخفاض العجز فى الميزان التجارى بقيمة 2 مليار جنيه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

04:49 م

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

04:42 م

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة

04:45 م

رد رسمي.. الزمالك يهدد كهربا من جديد

05:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين