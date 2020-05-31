15 % تراجع بالعجز التجاري الأردني بالربع الأول

انخفض العجز التجاري الأردني خلال الربع الأول من عام 2020، ليبلغ 2ر1627 مليون دينار، ما نسبته 3ر15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.





وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن اليوم الأحد، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3ر2 بالمئة، حيث بلغت 2ر1373 مليون دينار مقارنة في ذات من العام الماضي. وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمئة، حيث بلغت حوالي 3ر1193 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 8ر22 بالمئة، حيث بلغت 9ر178 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة لذات الفترة من العام الماضي. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4ر3000 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 1ر8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 8ر45 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية1ر41 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره7ر4 نقطة مئوية. اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4ر340 مليون دينار خلال شهر آذار الماضي مقابل6ر385 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره7ر11 بالمئة. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات.