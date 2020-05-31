تعرف على نسبة التصويت لـ"اتنين في الصندوق" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأحد 31مايو

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حصل مسلسل "اتنين في الصندوق"" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، على نسبة تصويت عالية في استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الأحد الموافق 31 مايو.



وحصد مسلسل "اتنين في الصندوق" 17350صوتًا، بنسبة 15.82%، حتى الآن، ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة بعد انتهاء اجازة العيد.







مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.



ويسجل "اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويًا عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر اللذين قدما البطولة فى السنوات الماضية.