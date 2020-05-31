تعرف على أفضل مؤلف موسيقى تصدر استفتاء "الفجر" اليوم الأحد31 مايو

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مازال التصويت مرتفع للمؤلف الموسيقي أسامة الهندي، في استفتاء "الفجر الفني"، بعد قيامه بتأليف الموسيقى الخاصة بمسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، حيث حصل أسامة الهندي على عدد أصوات 23384صوت، 29.57% حتى الآن.



وكان المسلسل يعُرض المسلسل على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءًا و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءًا على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



قصة مسلسل لعبة النسيان



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".



فريق عمل لعبة النسيان



سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

