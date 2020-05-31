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"الصحة" تكشف عن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 1877.

وتصدرت مدينة جدة مدن المملكة في الإصابات بـ586 ثم الرياض ثانيًا بـ 504 ومكة المكرمة 159 والدمام 110 والمدينة المنورة 95 والهفوف 55 والجبيل 50 والخبر 33 والظهران 29 وبريدة 25 والطائف 22 والقطيف 21 والمضة 18 والمبرز 18 وحائل 17 وخليص 13 وصفوى 10.

وسجلت كل من نجران 8 والخرج 8 والباحة 7 والليث 7 وجازان 6 والسليل 6 وخميس مشيط 6 وينبع 5 وضباء 5 والهدا 4 والمزاحمية 4 والجفر3 وعنيزة 3 والقنفذة 3.

فيما سجلت كل من البكيرية والقوز والمجاردة والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وبيش وشرورة والمجمعة والزلفي حالتين في كل منها .

وسجلت كل من وادي الفرع والعلا وعيون الجواء وظهران الجنوب وتنومة والسحن والدرب وضمد وصامطة ورابغ وحوطة بني تميم ومرات وتمير ووادي الدواسر وتبوك حالة واحدة في كل منها .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 85261 حالة، كما تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,200 مليون إصابة، بينهم أكثر من 371 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,763 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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