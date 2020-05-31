"الصحة" تكشف عن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة





كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 1877.





وتصدرت مدينة جدة مدن المملكة في الإصابات بـ586 ثم الرياض ثانيًا بـ 504 ومكة المكرمة 159 والدمام 110 والمدينة المنورة 95 والهفوف 55 والجبيل 50 والخبر 33 والظهران 29 وبريدة 25 والطائف 22 والقطيف 21 والمضة 18 والمبرز 18 وحائل 17 وخليص 13 وصفوى 10.





وسجلت كل من نجران 8 والخرج 8 والباحة 7 والليث 7 وجازان 6 والسليل 6 وخميس مشيط 6 وينبع 5 وضباء 5 والهدا 4 والمزاحمية 4 والجفر3 وعنيزة 3 والقنفذة 3.





فيما سجلت كل من البكيرية والقوز والمجاردة والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وبيش وشرورة والمجمعة والزلفي حالتين في كل منها .





وسجلت كل من وادي الفرع والعلا وعيون الجواء وظهران الجنوب وتنومة والسحن والدرب وضمد وصامطة ورابغ وحوطة بني تميم ومرات وتمير ووادي الدواسر وتبوك حالة واحدة في كل منها .





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 85261 حالة، كما تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة.



