مفاجأة.. أزارو يستقر على وجهته القادمة

مفاجأة.. أزارو يستقر على وجهته القادمة
استقر المغربي
وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي على وجهته
القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان النادي الأهلي
قد اتخذ قرار منذ فترة برحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري وذلك بناءا
على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أن الأحمر ليس في
حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.
ووصلت العديد من
العروض في الفترة الماضية إلى أزارو لضمه في الصيف القادم وكانت من الدوري السعودي
والدوري الإماراتي ودوري الدرجة الثانية الفرنسي.
ويفكر أزارو في
الموافقة على العرض الإماراتي المقدم له بسبب اسم النادي والمقابل المادي الضخم على
عكس العرض السعودي والفرنسي.
يذكر أن نادي
الاتفاق السعودي هو الأخر كان قد أعلن رحيل وليد أزارو عن الفريق بنهاية الموسم
الجاري عقب انتهاء إعارته وعدم وجود نيه لدى النادي في شراء عقده بشكل نهائي.