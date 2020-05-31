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مفاجأة.. أزارو يستقر على وجهته القادمة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

استقر المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي على وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان النادي الأهلي قد اتخذ قرار منذ فترة برحيل أزارو عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري وذلك بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أن الأحمر ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

 

ووصلت العديد من العروض في الفترة الماضية إلى أزارو لضمه في الصيف القادم وكانت من الدوري السعودي والدوري الإماراتي ودوري الدرجة الثانية الفرنسي.

 

ويفكر أزارو في الموافقة على العرض الإماراتي المقدم له بسبب اسم النادي والمقابل المادي الضخم على عكس العرض السعودي والفرنسي.

 

يذكر أن نادي الاتفاق السعودي هو الأخر كان قد أعلن رحيل وليد أزارو عن الفريق بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته وعدم وجود نيه لدى النادي في شراء عقده بشكل نهائي.

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