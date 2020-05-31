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مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

الأحد 31/مايو/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، والسابق لبيراميدز، رسالة قوية عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك.

 

آل الشيخ كتب قائلا :"مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون".

 

وألمح آل الشيخ في هذه الرسالة إلى اللجوء للقضاء ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد المناوشات التي نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

 

الجدير بالذكر أن آل الشيخ دخل في صدام خلال الأيام الماضية مع إدارة النادي الأهلي بسبب عدم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الفريق الأحمر.

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ
مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

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