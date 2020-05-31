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عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 04:42 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، أن نتيجة تحليل مساحات المخالطين للحالة الإيجابية الخاصة باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع، أسفرت عن إصابه كل من أحمد جمال الدين نائب محافظة الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش مستشار المحافظ بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المحافظة، أنهم بصحة جيدة ويتلقيان العلاج، متمنية لهم الشفاء ولكل المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل شر.

على جانب آخر، ِكشفت التحاليل التي أجراها، اللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، سلبيتها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الصحة، لعمل مسح كامل لجميع العاملين بمبنى الديوان العام لمحافظة الإسكندرية، عقب إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أعلان  محافظة الإسكندرية أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها، من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بالديوان العام، والتي تبين على أثرها  إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس ودة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

 وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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