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موعد فتح سوق الانتقالات في إسبانيا

الأحد 31/مايو/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم على موعد فتح سوق الانتقالات الصيفي في الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة.

وستبدأ كرة القدم الإسبانية سوق الانتقالات الصيفي في أول يوليو (تموز) المقبل، في نفس التاريخ الذي اعتمدته "البوندسليغا"، وبعد أسابيع من إنجلترا وفرنسا اللتين ستبدآن في إبرام الصفقات اعتباراً من 10 يونيو (حزيران).

وفقاً لآخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول تواريخ الميركاتو حول العالم، والذي تأثر جزئياً بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما زال مرهوناً بتطوراته، فإن الميركاتو الصيفي للدوري الإسباني سيبدأ في أول يوليو (تموز)، وسينتهي أول سبتمبر (أيلول).

أما سوق الانتقالات الشتوي، فسيمتد بين 4 يناير (كانون الثاني) 2021، وحتى الأول من فبراير (شباط).

وستتزامن بداية فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا مع ألمانيا، التي ستفتح أبواب الصفقات في نفس التاريخ، وحتى 31 أغسطس (آب).

وسينطلق الميركاتو الشتوي في "البوندسليغا" في 2 يناير (كانون الثاني)، وسيستمر حتى أول فبراير (شباط).

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سوق الانتقالات اسبانيا الدوريات الاوروبية الدوري الاسباني

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