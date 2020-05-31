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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627

الأحد 31/مايو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 627، بعد تسجيل إصابة جديدة في منطقة حجة بمحافظة قلقيلية، فيما لم تسجل حالات تعافي جديدة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، 21 إصابة في محافظة الخليل، 13 إصابة قي قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي يبلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و18 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت أن نسبة الشفاء 83.4% من مجمل الإصابات المسجيلة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حالياً 22990 موطناً مواطنة.

يشار إلى أن 8 محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي محافظات: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 
وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.
 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.
 

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

 

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