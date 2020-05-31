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إعادة الدوام في جهات القطاع العام بسوريا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:28 م
سوريا
سوريا
وكالات

قررت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من غد الاثنين مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

 

وأقرت الحكومة السورية، إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية.

 

وقد استؤنف اليوم الدوام في الجامعات والمعاهد في أرجاء استكمالا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

 

وألغت الحكومة السورية، الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات.

 

وفرضت الحكومة السورية، مع بدء ظهور ظهور إصابات بفيروس كورونا في البلاد، حزمة من الإجراءات التقيدية بمافيها تعليق الدوام في القطاعات العامة والمدارس والجامعات، فضلا عن ساعات مخصصة للزبائن المحال التجارية، كما حددت فترة التجوال المسموح لها في كافة المحافظات وغيرها من الإجراءات، في إطار التصدي لمكافحة تفشي  كورونا.

 

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 122 حالة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف السورية، عن عودة الصلوات الجماعية والجمعات، وذلك بعد تعطلها نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا.

 

وذكرت الأوقاف السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تعلن افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة اعتباراً من يوم الأربعاء ٤ شوال ١٤٤١ هجرية الموافق لـ ٢٧ مايو ٢٠٢٠ مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على لجان المساجد.

 

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

 

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