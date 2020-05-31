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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.50% بختام جلسة الأحد

الأحد 31/مايو/2020 - 03:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% خاسراً 6.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.04 مليون سهم بقيمة 353.2 ألف درهم.

وتراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.41% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.38%

وارتفع كلاً من سهمي شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.94%، 0.51%، على التوالي.

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