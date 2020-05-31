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فرنسا تعلن عن خطة تحفيز لصناعة الطيران خلال 10 أيام
الأحد 31/مايو/2020 - 03:22 م
قال وزير مالية فرنسا، برونو لو مير في مقابلة، بثتها اليوم القناة الثالثة الفرنسية إن بلاده ستعلن عن خطة تحفيز لصناعة الطيران الفرنسية خلال عشرة أيام، حيث يعاني اقتصاد البلاد من تداعيات وباء فيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف الوزير أن الإجراءات ستشمل إقامة صندوق استثمار لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع، مشيرا إلى أنه يريد وجود الشركات الفرنسية الأربع الكبرى العاملة في مجال الطيران وهي "تال اس إيه" و"سافران اس إيه" و"إيرباص إس إي" و"داسو إس إيه" لصناعة الطائرات في الصندوق .
وستتبع خطة الطيران الفرنسية حزمة تحفيز بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.9 مليار دولار) لصناعة السيارات المتعثرة في البلاد، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي وتشمل خمسة مليارات يورو في شكل ة قروض تدعمها الدولة لشركة "رينو" الفرنسية.
يذكر أن صناعة الطيران هي أكبر قطاع للتصدير في فرنسا، حيث بلغت المبيعات الأجنبية 2. 64 مليار يورو في عام 2019، حسب إحصائيات الجمارك.
وتظاهر آلاف أمام مصنع مجموعة رينو أمس، في بلدية موبيج شمال فرنسا، احتجاجا على قرار الشركة إلغاء 15 ألف وظيفة، أربعة آلاف منها في فرنسا، وفقا لـ"الفرنسية".
وتوقف الإنتاج في المصنع الذي يشغل نحو 2100 شخص منذ الجمعة، فيما تتجه إدارة الشركة إلى نقل إنتاج سيارات كانجو الكهربائية إلى بلدية دواي التي تبعد نحو 70 كيلو مترا من موبيج.
وقال الناشط النقابي جيروم ديلفو "إن هذا زلزال بصدد الحدوث، سنبقى في مصنعنا هنا، هذه التظاهرة مهمة جدا، وإن كانت مجرد خطوة أولى لنظهر للحكومة، ولـ"رينو" أن الموظفين وسكان هذه المنطقة متمسكون بالمصنع وأننا ثابتون".
وأضاف "نحتاج إلى هذه الوظائف، وإلا فستتضرر المنطقة بأكملها"، وكتب على اللافتات والسترات شعارات تعكس ارتباط المصنع بالسكان.
وقال العامل جابريال لومير "مع كل الجهود المبذولة، أمضي مع زملائي وقتا أطول مما أمضيه مع عائلتي، إنهم عائلتي الثانية".
واحتج الثلاثاء أيضا نحو 250 شخصا، بينهم نواب ونقابيون وعمال في مصنع موبيج.
وأعلنت الشركة أمس الأول - التي تواجه مشكلات سبقت أزمة فيروس كورونا المستجد - إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم، في إطار خطة لتوفير ملياري يورو مدى ثلاثة أعوام.