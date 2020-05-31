عاجل.. مذيعة "cbc extra" تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز، إصابتها بفيروس"كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير.

وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب".

وتابعت " ثانياً إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

نبذة عن آية عبد الرحمن:

1 - تعمل مذيعة وقارئة نشرة على قناة "اكسترا نيوز"، وتقدم برنامج "اليوم وغدًا"، و"الآن" على نفس القناة.

2 - بعد تخرجها تدربت 5 سنوات في ماسبيرو وتحديدًا في راديو مصر.

3 - حصلت على دبلومة في النقد الفني وبدأت الإعداد لرسالة الماجستير من أكاديمية الفنون عام.

4 - عملت في قناة الحدث العراقية.

5 - تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص.

6 - صنفتها قناة "النهار" كأفضل قارئة نشرة في مصر.

7 - شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.