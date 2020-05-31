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البرلمان التايلاندي يوافق على حزمة تحفيز بقيمة 60 مليار دولار

الأحد 31/مايو/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
وافق البرلمان التايلاندي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون بات (60 مليار دولار) لمواجهة الركود، ولكن ظهرت انقسامات في الائتلاف الحاكم حول كيفية مراقبة البرنامج.

وتتضمن حزمة التحفيز تريليون بات كتسهيلات قروض لانفاق الحكومة و900 مليار بات كخطوات من جانبالبنك المركزي التايلندي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نواب البرلمان صوتوا اليوم الأحد لصالح حزمة التحفيز. ودعم حزبان رئيسيان في الائتلاف الحاكم دعوات المعارضة لرقابة أقوى على البرنامج.

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