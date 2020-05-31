أغنية "وإنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد تقترب من الـ 7 ملايين مشاهدة

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أقترببت أغنية "و أنت معايا " لنجم الجيل تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، من الوصول إلى 7 ملايين مشاهدة، على القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها خلال أول أيام العيد.







أغنية "وانت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني، ومن توزيع موسيقى وريمكس جلال الحمداوي وهندسة صوت ياسر أنور وأمير محروس، وطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومن إنتاج TH PRODUCTION.





كما تصدرت اغنية "وأنت معايا" ل تامر حسني، والشاب خالد، تريند رقم 10 في قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".