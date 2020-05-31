لتحفيز المناعة ضد الفيروس | المصايف فى زمن «الكورونا».. شاليهات وغرف عزل طبى والإيجار يتجاوز 12 ألف جنيه فى الليلة





بعد الخسائر التى ضربت قطاع السياحة مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، لجأت الشركات إلى بيزنس جديد تحت مسمى «شاليهات العزل» استغلالاً لنقص الغرف بالمستشفيات مع تزايد حالات الإصابة اليومية.





ومع حلول موسم عيد الفطر المبارك، بدأت شركات الرحلات والعقارات فى الاتجاه نحو إنشاء أماكن للعزل الطبى للراغبين فى الوقاية من فيروس كورونا أو المشتبه فى إصابتهم فى شكل باقات وأسبوعية أو شهرة، ما دفعنا للتواصل مع بعض هذه المنشآت لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه التجارة الجديدة.





البداية كانت عن طريق إعلان رصدناه على أحد جروبات التسويق العقارى للمصايف عبر «الفيسبوك» يروج لوجود شاليهات مخصصة للعزل الطبى أمام البحر مباشرة بأسعار خيالية، تواصلنا مع صاحب الإعلان عبر الرقم المدون، واستفسرنا عن التفاصيل، فعرفنا السمسار بنفسه وأخبرنا أن اسمه نادر، وأكد لنا وجود شاليهات وغرف بشقق سكنية للإيجار مخصصة للعزل بالإسكندرية ومرسى مطروح.





وبدأ فى إغرائنا بأن سبب ابتكارهم للفكرة هو أن أبحاثهم على المرض أثبتت أن العامل النفسى له دور كبير فى تقوية المناعة وتحفيزها للتغلب على العدوى بـكوفيد 19، ما دفعهم لتخصيص غرف وشاليهات مطلة على مناظر طبيعية لتعويض موسم المصايف الذى يفتقده الناس فى هذا الوقت والحصول على الوقاية اللازمة.





وعندما سألنا عن التكلفة ومدى جاهزية أماكن العزل، أخبرنا أن هناك عقارات بالكامل بها شقق سكنية مخصصة للعزل بسيدى بشر والمعمورة فى الإسكندرية بعضها يطل على البحر مقابل إيجار 5000 جنيه فى الليلة الواحدة، وبعضها يطل على حديقة ومناظر طبيعية خلابة مقابل 3500 جنيه لليلة الواحدة.





أما عن الشاليهات، فأوضح أن هناك شاليهات عائلية تستوعب 5 أفراد بحد أقصى مقابل ألفى جنيه للفرد فى الليلة الواحدة، بينما توجد شاليهات فردية على بعد متر واحد فقط من البحر والشاطئ، مقابل 4 آلاف جنيه عن كل ليلة.





وعدّد لنا مزايا أماكن العزل، بأن هناك رقم خط ساخن مخصصًا لتوصيل جميع طلبات واحتياجات المعزولين معقمة بدون مقابل مادي، بالإضافة إلى وجود أجهزة أوكسجين وجهاز لقياس الحرارة يوميًا، بالإضافة إلى مينى ثلاجة معبأة بأدوية الفيتامينات المقوية للمناعة وخوافض الحرارة، وزيارة يومية لممرضة للاطمئنان على الحالة واستدعاء طبيب فى حال تطلب الأمر، بالإضافة إلى تحاليل يومية، بجانب تعقيم كامل يومى من قبل شركة تنظيف، وأبواب وشبابيك مصنعة من مادة «اليو بى فى سى،» المضادة للأتربة والتأثر بتقلبات الجو والميكروبات الخارجية.





وأخبرنا أن هناك خدمات إضافية يمكن الحصول عليها بزيادة 1000 جنيه يوميًا لكل خدمة مثل شيف لطهى الطعام الصحي.





وعندما حاولنا إنهاء الحديث معه بأننا سنفكر فى الأمر، أكد لنا أنه فى حالة واجهنا صعوبة فى السفر هذه الفترة فى حال الاشتباه، سيوصلنا بسمسار آخر زميل له بشركة سياحة يقوم بتأجير غرف عزل فى مبانى مخصصة يملكها بالقاهرة والجيزة، فطلبنا منه التواصل معه.





وبعد عدة ساعات أرسل «نادر» رقم السمسار الذى يدعى «هشام»، تواصلنا معه وبدأنا فى التساؤل حول إمكانية الحصول على غرفة للعزل، فسألنا ما إن كان المؤجر مشتبه به أو يحتاج للوقاية فقط، وعندما أخبرناه أنه مشتبه به أخبرنا ان الإيجار سيزيد ألف جنيه شهريًا أكثر من إيجار الراغبين فى الوقاية، أى ستصل قيمة الإيجار إلى 10 آلاف جنيه شهريًا مقابل الخدمات نفسها التى يقدمها السمسار الآخر، بمناطق القاهرة الجديدة.





أما فى 6 أكتوبر فيصل الإيجار إلى 12 ألف جنيه شهريًا للغرفة الواحدة مشترطًا أن يقيم بها شخص واحد فقط، ويسمح بالزيارات فى ساعات محددة سينظم جدول لها بعد اكتمال العدد المطلوب حفاظًا على سلامة الجميع.





