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تفاصيل تحريات المباحث في واقعة قتل عامل شقيقته بالقاهرة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
كشفت تحريات المباحث فى واقعة قيام عامل بقتل شقيقته فى منطقة دار السلام فى شارع حسن مطر، عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليها وأنه أقدم على قتل شقيقته بسبب ما سمعه من أقاويل من بعض الجيران حول تعدد علاقاتها العاطفية.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة قام المتهم بالذهاب إلى منزل المجنى عليها وحدثت بينهما مشادة كلامية وبمواجهتها بأقاويل الجيران أنكرت وتطورت المناقشة إلى حدوث الجريمة وقام على أثرها المتهم بالاسراع إلى المطبخ والاستيلاء على سكين وطعن المجنى عليها عدة طعنات أودت بحياتهاعلى الفور.

كما تبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث عن وجود شبهة جنائية في الواقعة وجرى سؤال شهود العيان وتبين أنهم وجدوا الجثة داخل منزلها، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم وإخطار النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

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وتمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط صاحب محل مكبرات صوت، حال قيامه حفل عرس بإحدى قرى مركز منيا القمح.

وتم صرف الأهالى المتواجدين بالحفل، والتحفظ على (4) سماعات وجهاز تشغيل السماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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قتل عامل دار السلام تحريات المباحث بوابة الفجر

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