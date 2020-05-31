جوجل تؤجل حدث إطلاق الإصدار التجريبي من Android 11

قررت شركة جوجل الأمريكية و عملاق البحث، تأجيل الحدث المقرر عقده يوم 3 يونيو لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11، وذلك كنتيجة للاحتجاجات والمظاهرات التي تنتشر في أرجاء الولايات المتحدة.





أثار مقتل "جورج فلويد" في ولاية مينيسوتا عبر عناصر الشرطة الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات في الولايات المتحدة، وهو ما دفع شركة جوجل لإلغاء الحدث المقرر عقده في 3 يونيو 2020، حيث أكدت عبر تغريدة نشرت مؤخرًا على "أن هذا الوقت لن يكون الأمثل للاحتفال".





لم تؤكد شركة جوجل في إعلانها الأخير على موعد محدد جديد لإطلاق تحديث Android 11، كما أشارت على حساب مطوري منصة الأندوريد في تويتر، أن الشركة ستحدد موعد لاحق لعقد الحدث.





من جانب آخر، لم تذكر جوجل السبب الرئيسي لتأجيل الحدث، إلا أن الكثير من التوقعات تؤكد على أن التداعيات الأخيرة التي ترتبت على موت "جورج فلويد" هي السبب الرئيسي لقرار جوجل الأخير، نظراً لوجود مقر جوجل وموظفيها في قلب الأحداث في منطقة الخليج.