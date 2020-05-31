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"لعبة النسيان" يتفوق على"البرنس" في استفتاء"الفجر الفني" اليوم 31 مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تفوق مسلسل "لعبة النسيان"، للنجمة دينا الشربيني، على مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل مسلسل في رمضان 2020، اليوم الموافق 31 مايو.




وجاء لعبة النسيان في المركز الأول، حيث حصد 220778صوت بنسبة مايعادل 30,54%، ويليه مسلسل "البرنس".




ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


يذكر أن مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

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