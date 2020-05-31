رسالة مهمة من وزرة الصحة إلى الأطقم الطبية

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في رسالة إلى الأطقم الطبية: إنها تحرص على تفقد مستشفيات الصدر والحميات المختلفة لتكون بجانب الأطباء، مؤكدة أن الجيش الأبيض يخوض معركة في مواجهة فيروس كورونا.





ووصفت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، الأطقم الطبية من أطباء وممرضين بجنود هذه المعركة، مطالبة الأطباء الذين في فترة إجازة بقطعها والعودة للعمل، معلقة "اللي في إجازات يقطع إجازته ويرجع يشتغل".





وأضافت "مش هنسيب سلاحنا في هذه المعركة.. لازم نشتغل 24 ساعة"، وأن كل التخصصات الطبية يمكن أن تتعامل مع مرضى فيروس كورونا، حيث أن هناك بروتكول علاج محدد مطبق، متابعة مخاطبة الأطباء، "تخلوا عن أي مطالب حاليا، إحنا في معركة، مين هيشيل البلد".



