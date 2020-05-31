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بيراميدز يهدد "صفقة" الأهلي والزمالك

الأحد 31/مايو/2020 - 08:50 ص
العريبي
العريبي
علي خلاف

أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 بطولة الدوري المصري الممتاز، في مصر بعد ارتفاع أعداد المصابين بالوباء العالمي.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

 

من جانبه كشفت بعض التقارير الصحفية، عن نية مسئولي بيراميدز في التعاقد مع الجزائري كريم العريبي نجم فريق النجم الساحلي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت التقارير، إلى أن مسئولي بيراميدز سيتخذوا خطوات رسمية لضم نجم النجم الساحلي إلا في حال رحيل أحد لاعبي الفريق الأجانب.

 

وكانت هناك أنباء تشير لـ إمكانية رحيل جون انطوي نجم بيراميدز لـ أحد الدوريات الخليجية.

 

وفي سياق متصل أوضحت التقارير الصحفية أن المهاجم الجزائري كريم العريبي أصبح هدف الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

وأوضحت التقارير أن المدرب السويسري رنيه فايلر أبدى إعجابه بالمهاجم الجزائري كريم العريبي بعد تألقه مع النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأتمت التقارير أن الزمالك الأقل جدية في التعاقد  مع كريم العريبي فيما يعد فريق بيراميدز الأكثر جدية في التعاقد مع النجم الجزائري.

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