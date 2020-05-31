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نادين لبكي تكشف تجربتها مع "الحجر الصحي"

الأحد 31/مايو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

تحدّثت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عن أهم الأمور التي يجب ان نتعلّمها من جائحة كورونا، قائلة: "إنّنا بحاجة لأمور بسيطة أكثر بكثير ممّا كنا نعتقد".

وأضافت في تصريحات صحفية: "أعتبر نفسي محظوظة بأنّي أعيش في هذه الفترة التاريخية من حياة أرضنا وعالمنا، وبالنسبة لي سأتأقلم مع كلّ ما يمكن أن يحدث".

وتابعت: "ولكن يبقى الخوف من فكرة التباعد، وعدم استطاعتك من إحتضان شخص تحبّه، أو حتّى الاقتراب منه".

وعبرت نادين عن وجهة نظرها في مستقبل السينما، وعمّا إذا صوّرت مشاهد حظر التجول الإستثنائية لإستخدامها في فيلم مستقبليّ يعالج موضوع جائحة كورونا. 

وأضافت أنّه على الرغم من أنّنا جالسون ومحميون مع عائلتنا وأولادنا في المنازل، إلاّ أنّه على الرغم من السكوت الذي فرضته كورونا في الخارج إلاّ أنّ ضجيجاً كبيراً وجهنماً صاخباً يعيشه الناس في هذه الفترة، لا يمكن إلا أن يصل إليك حتّى وأنت منغلق داخل جدران منزلك.


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