نادين لبكي تكشف تجربتها مع "الحجر الصحي"





تحدّثت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عن أهم الأمور التي يجب ان نتعلّمها من جائحة كورونا، قائلة: "إنّنا بحاجة لأمور بسيطة أكثر بكثير ممّا كنا نعتقد".





وأضافت في تصريحات صحفية: "أعتبر نفسي محظوظة بأنّي أعيش في هذه الفترة التاريخية من حياة أرضنا وعالمنا، وبالنسبة لي سأتأقلم مع كلّ ما يمكن أن يحدث".





وتابعت: "ولكن يبقى الخوف من فكرة التباعد، وعدم استطاعتك من إحتضان شخص تحبّه، أو حتّى الاقتراب منه".



