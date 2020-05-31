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"جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)
الأحد 31/مايو/2020 - 04:30 ص
حقق كليب "جمالها" للفنان حمادة هلال، نجاحًا منذ إطلاقه عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "جمالها" من كلمات ماجد صبري، ومن ألحان وتوزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.
وحققت الأغنية حتى الان أكثر من 3,688,807 مشاهدة من طرحه في 25 مايو الجاري.
يعد كليب "جمالها" ثاني تعاون بين الفنان حمادة هلال ومنة عرفة، بعد فيلم "الحب كده" الذي يدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وطرح بالسينمات عام 2007، والفيلم من إنتاج السبكي، ومن إخراج أكرم فريد.
يعد كليب "جمالها" ثاني تعاون بين الفنان حمادة هلال ومنة عرفة، بعد فيلم "الحب كده" الذي يدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وطرح بالسينمات عام 2007، والفيلم من إنتاج السبكي، ومن إخراج أكرم فريد.