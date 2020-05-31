"جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)

حقق كليب "جمالها" للفنان حمادة هلال، نجاحًا منذ إطلاقه عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "جمالها" من كلمات ماجد صبري، ومن ألحان وتوزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.



