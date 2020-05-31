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تصريح مفاجئ من رياض محرز بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال هذا الموسم

الأحد 31/مايو/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
أطلق الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تصريح مفاجئ بشأن اختمالية فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكد محرز أن فريق مانشستر سيتي جاهز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب أي فريق.

وقال رياض محرز في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه وقت مناسب للفوز بدوري الأبطال، لدينا الفريق، لدينا المدير، لدينا كل شيء، لذا فقد حان الوقت".

وتابع: "أنا لا أعرف ما إذا كنا الأفضل، لكننا جيدون بما يكفي للفوز بها، دوري ابطال أوروبا صعب، الجميع يريد الفوز، لذا ستكون معركة كبيرة".

يذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد فاز على نظيره نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس كورونا ولم تلعب مباراة الإياب حتى الآن.

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